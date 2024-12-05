Сергей Юран отреагировал на слова Гончаренко в адрес судей

Российский специалист Сергей Юран высказался о ситуации с участием главного тренера «Пари Нижний Новгород» Виктора Гончаренко и арбитра Яна Бобровского. После матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (4:0) они спорили в подтрибунном помещении, по итогам чего Бобровский внёс замечание в протокол об угрозе арбитру.

«Не находился там, полностью даже не знаю, что произошло и что сказал Гончаренко судьям. Что я могу сказать про этот инцидент? Такое случается у многих. Вроде кто-то что-то услышал, кто-то нет», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.