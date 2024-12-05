Сергей Юран отреагировал на слова Гончаренко в адрес судей
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Российский специалист Сергей Юран высказался о ситуации с участием главного тренера «Пари Нижний Новгород» Виктора Гончаренко и арбитра Яна Бобровского. После матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Пари Нижний Новгород» (4:0) они спорили в подтрибунном помещении, по итогам чего Бобровский внёс замечание в протокол об угрозе арбитру.
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
30 ноября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Осипенко – 32' 2:0 Саравия – 60' 3:0 Осипенко – 65' 4:0 Комличенко – 73'
Удаления: нет / Босельи – 49'
«Не находился там, полностью даже не знаю, что произошло и что сказал Гончаренко судьям. Что я могу сказать про этот инцидент? Такое случается у многих. Вроде кто-то что-то услышал, кто-то нет», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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