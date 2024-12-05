Маркиньос: «Спартак» — лучшая команда России

Полузащитник московского «Спартака» Маркиньос назвал три причины, по которым красно-белые выиграют чемпионский титул в этом сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Три причины, по которым «Спартак» станет чемпионом?

— Первое: «Спартак» — лучшая команда России. Второе: «Спартак» всегда играет от всего сердца. Третье: у нас замечательный тренер, — приводит слова Маркиньоса «Матч ТВ».

Напомним, 1 декабря состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей. «Спартак» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Зенита» на пять очков.