Бывший капитан «Краснодара» Мартынович назвал сильнейших центральных защитников РПЛ

Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович назвал сильнейших центральных защитников в чемпионате России.

— Кого бы назвали сильнейшим иностранным защитником в РПЛ?

— Мне нравятся Бабич и Коста. Неплохие футболисты. Но выберу Косту.

— А среди россиян?

— Дивеев. Не так давно Карпин жаловался, что ему не хватает центральных защитников с российским паспортом из топ-клубов РПЛ. Дивеев — единственный, кто там находится и держит уровень.

— Его агент говорит об интересе из Европы. Способен Игорь там заиграть?

— Если поступит интересное предложение от хорошего клуба, пускай попробует. В Россию-то он всегда успеет вернуться — любой клуб его возьмёт, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.