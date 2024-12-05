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Бывший капитан «Краснодара» Мартынович назвал сильнейших центральных защитников РПЛ

Бывший капитан «Краснодара» Мартынович назвал сильнейших центральных защитников РПЛ
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Экс-футболист «Краснодара» Александр Мартынович назвал сильнейших центральных защитников в чемпионате России.

— Кого бы назвали сильнейшим иностранным защитником в РПЛ?
— Мне нравятся Бабич и Коста. Неплохие футболисты. Но выберу Косту.

— А среди россиян?
— Дивеев. Не так давно Карпин жаловался, что ему не хватает центральных защитников с российским паспортом из топ-клубов РПЛ. Дивеев — единственный, кто там находится и держит уровень.

— Его агент говорит об интересе из Европы. Способен Игорь там заиграть?
— Если поступит интересное предложение от хорошего клуба, пускай попробует. В Россию-то он всегда успеет вернуться — любой клуб его возьмёт, — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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