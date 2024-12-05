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Станислав Черчесов высказался о премии «Джентльмен года» — 2024

Станислав Черчесов высказался о премии «Джентльмен года» — 2024
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал о посещении премии «Джентльмен года» — 2024.

«На премии многих увидел, со многими пообщался. Надо сказать, что «Дом «Динамо» соответствует уровню этого приза. Первый раз здесь. Впечатлён. Премии 30 лет — это уже о чём-то говорит. Думаю, что и дальше «Комсомольская правда» будет продолжать. Нужно отдать им должное: каждый год они выбирают достойного», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Премию «Джентльмен года» — 2024 получил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин. Приз, названный в честь легендарного Фёдора Черенкова, вручил министр спорта России Михаил Дегтярёв.

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