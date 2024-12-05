Мартынович: если Мусаев приведёт «Краснодар» к чемпионству, это будет отличная история

Бывший футболист «Краснодара» Александр Мартынович высказался о чемпионских амбициях южной команды под руководством Мурада Мусаева.

«Конечно, второй заход Мусаева в «Краснодар» будет удачнее. Он уже удачнее, ведь «Краснодар» взял первое серебро. Этот человек живёт командой и всё делает для результата, ведь «Краснодар» ему небезразличен. Я знаю не понаслышке, что они очень много работают для достижения результата. «Краснодар» точно не нашёл бы лучшего кандидата, который так бы переживал за команду.

Была бы отличная история, если бы Мусаев привёл «Краснодар» к чемпионству. Тренер, который начинал с самых низов в «Краснодаре», тренируя детей, добрался до основной команды. Если он возьмёт золото, можно будет снять ещё один фильм про «Краснодар», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.