«Оставим прошлое и будем смотреть вперёд». Холанд — после победы «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост в социальной сети Х (ранее Twitter) после победы в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0). Ранее «горожане» не смогли выиграть в семи матчах подряд во всех турнирах.

«Отличная победа команды после тяжёлой гонки! Давайте оставим прошлое и будем смотреть вперёд», — написал Холанд.

В составе «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне и Жереми Доку.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (35).