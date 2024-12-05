Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оставим прошлое и будем смотреть вперёд». Холанд — после победы «Манчестер Сити»

«Оставим прошлое и будем смотреть вперёд». Холанд — после победы «Манчестер Сити»
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд опубликовал пост в социальной сети Х (ранее Twitter) после победы в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (3:0). Ранее «горожане» не смогли выиграть в семи матчах подряд во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Б. Силва – 8'     2:0 Де Брёйне – 31'     3:0 Доку – 57'    

«Отличная победа команды после тяжёлой гонки! Давайте оставим прошлое и будем смотреть вперёд», — написал Холанд.

В составе «Манчестер Сити» отличились Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне и Жереми Доку.

«Манчестер Сити» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 26 очков за 14 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль» (35).

Материалы по теме
«Манчестер Сити» наконец-то ожил! Ужасная серия Гвардиолы прервалась эффектно
«Манчестер Сити» наконец-то ожил! Ужасная серия Гвардиолы прервалась эффектно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android