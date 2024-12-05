Тарханов: «Зенит» с «Акроном» не допустит такой оплошности, как в игре с «Крыльями»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Акроном», который состоится в эту субботу, 7 декабря.

«Думаю, «Зенит» в матче с «Акроном» не допустит такой оплошности, как в игре с «Крыльями Советов». В питерской команде футболисты хорошего уровня, которых нужно настроить. Мне в своё время один бразильский агент говорил: «Нельзя держать в команде больше двух бразильцев». В том, что в «Зените» много бразильцев, возникает проблема, но Семак быстро исправляет. В прошлом году было так же, когда неожиданно проигрывали какие-то матчи, но потом всё равно становились чемпионами.

Что касается игры Дзюбы с «Зенитом», то один футболист ничего не может противопоставить целой команде. Футбол — это командная игра. Дзюба может быть наконечником, чтобы забивать голы. Если весь «Акрон» будет хорошо играть, могут создать сопротивление «Зениту». Мне нравится, как играют тольяттинцы, но питерцы не допустят того, чтобы проиграть два матча подряд дома», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.