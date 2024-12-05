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Эшли Янг — самый возрастной автор гола со штрафного в истории АПЛ

Эшли Янг — самый возрастной автор гола со штрафного в истории АПЛ
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Футболист «Эвертона» Эшли Янг стал самым возрастным автором гола со штрафного в истории английской Премьер-лиги и четвёртым самым возрастным автором гола. Янг отличился в матче 14-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» в возрасте 39 лет и 148 дней.

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 22:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
4 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Янг – 10'     2:0 Мангала – 33'     3:0 Доусон – 49'     4:0 Доусон – 72'    

Игра между «Эвертоном» и «Вулверхэмптоном» состоялась накануне, 4 декабря. Встреча прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. Матч завершился разгромной победой «ирисок» со счётом 4:0.

После 14 туров английской Премьер-лиги «Эвертон» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Вулверхэмптон» занимает 19-е место. В активе «волков» девять очков.

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