Булыкин: «Краснодар» и «Локо» сделают всё, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск

Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Встреча состоится 8 декабря.

«Как раз в матче «Краснодар» — «Локомотив» будет проверяться состояние команд, ведь это последняя игра перед отпуском, где нужно брать важные очки. Думаю, эта игра даст много психологически положительных чувств, с которыми команды уйдут на зимний перерыв. Обе команды будут прилагать максимум усилий, чтобы забрать три очка и с хорошим настроением уйти в отпуск, а потом тренироваться и во второй части сезона продолжить погоню за лидерами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.