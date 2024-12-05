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Булыкин: «Краснодар» и «Локо» сделают всё, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск

Булыкин: «Краснодар» и «Локо» сделают всё, чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Встреча состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как раз в матче «Краснодар» — «Локомотив» будет проверяться состояние команд, ведь это последняя игра перед отпуском, где нужно брать важные очки. Думаю, эта игра даст много психологически положительных чувств, с которыми команды уйдут на зимний перерыв. Обе команды будут прилагать максимум усилий, чтобы забрать три очка и с хорошим настроением уйти в отпуск, а потом тренироваться и во второй части сезона продолжить погоню за лидерами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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