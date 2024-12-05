«Никакой гегемонии не вижу». Тюкавин — о «Зените» в этом сезоне РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин считает, что в этом сезоне Российской Премьер-Лиги борьба за чемпионский титул будет идти до самого конца.

«Помню, после 3-4-го тура вы мне говорили про гегемонию «Зенита». В итоге «Зенит» теряет очки и я не вижу никакой гегемонии. Борьба в этом сезоне есть и будет серьёзнее, чем даже в прошлом. Всё будет очень плотно — и «Зенит» будет терять очки ещё, и другие», — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

В матче 17-го тура «Зенит» встречался с «Крыльями Советов». Игра прошла на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». «Крылья Советов» одержали победу со счётом 3:2. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая идущий следом «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак».