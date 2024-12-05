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Главный тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Крыльев»: такие матчи случаются каждый год

Главный тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Крыльев»: такие матчи случаются каждый год
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4'     1:1 Сергеев – 17'     1:2 Олейников – 18'     1:3 Сергеев – 28'     2:3 Алип – 72'    

«Такие матчи, как мы провели с «Крыльями», случаются каждый год. Но даже в таком матче, будь наша реализация получше, мы могли рассчитывать на другой результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В составе самарцев дубль оформил Иван Сергеев, ещё один гол — на счету Ивана Олейникова. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав 18 очков.

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