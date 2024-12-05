Главный тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Крыльев»: такие матчи случаются каждый год

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).

«Такие матчи, как мы провели с «Крыльями», случаются каждый год. Но даже в таком матче, будь наша реализация получше, мы могли рассчитывать на другой результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В составе самарцев дубль оформил Иван Сергеев, ещё один гол — на счету Ивана Олейникова. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав 18 очков.