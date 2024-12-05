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Сергей Семак ответил на претензии за игру Зенита в нынешнем сезоне

Семак: что значит чемпионская игра? Команда больше всех забивает и меньше всех пропускает
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, что значит словосочетание «чемпионская игра». Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ после 17 туров.

«Что значит чемпионская игра? Команда больше всех забивает и меньше всех пропускает. Второй результат за семь лет по количеству набранных очков. Что касается моментов, в которых нужно улучшать нашу игру, то мы их прекрасно знаем. Начинали одним составом, где ключевую роль играл Максим Глушенков. По ходу чемпионата перестраивались. Но это рабочие моменты. Они были, есть и будут», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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