Защитник «Кайрата» Мартынович: Александр Кержаков внёс большой вклад в чемпионство команды

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович оценил вклад Александра Кержакова в чемпионство команды.

«Тренерский штаб Кержакова вместе с селекционным отделом позвали меня в «Кайрат». Что касается его ухода, футболисты на это никак не могут повлиять. Это решение Александра Анатольевича с президентом клуба. Не думаю, что у них остались какие-то проблемы друг с другом. В любом случае его отставка была неожиданной. После последней игры лета все разъехались в сборные, а потом — раз — отставка. Были моменты, которые уже миллион раз обсудили в прессе. Не буду вдаваться в подробности.

Но мне было очень комфортно с ним работать. У него интересный тренировочный процесс. Кержакову предстоял большой объём работы, ведь в «Кайрате» очень много молодёжи. Пока он и его поняли, прошло время. Но к концу лета все начали чувствовать друг друга получше в футбольном плане и заиграли по-другому.

Кержаков и Рафаэль Уразбахтин внесли большой вклад в чемпионство «Кайрата». На командном ужине после заключительной игры Рафаэль Радикович отметил, что чемпионство — не только его заслуга, но и предыдущего тренерского штаба. Они плотно работали, когда он был помощником», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.