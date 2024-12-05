Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Кайрата» Мартынович: Александр Кержаков внёс большой вклад в чемпионство команды

Защитник «Кайрата» Мартынович: Александр Кержаков внёс большой вклад в чемпионство команды
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Кайрата» Александр Мартынович оценил вклад Александра Кержакова в чемпионство команды.

«Тренерский штаб Кержакова вместе с селекционным отделом позвали меня в «Кайрат». Что касается его ухода, футболисты на это никак не могут повлиять. Это решение Александра Анатольевича с президентом клуба. Не думаю, что у них остались какие-то проблемы друг с другом. В любом случае его отставка была неожиданной. После последней игры лета все разъехались в сборные, а потом — раз — отставка. Были моменты, которые уже миллион раз обсудили в прессе. Не буду вдаваться в подробности.

Но мне было очень комфортно с ним работать. У него интересный тренировочный процесс. Кержакову предстоял большой объём работы, ведь в «Кайрате» очень много молодёжи. Пока он и его поняли, прошло время. Но к концу лета все начали чувствовать друг друга получше в футбольном плане и заиграли по-другому.

Кержаков и Рафаэль Уразбахтин внесли большой вклад в чемпионство «Кайрата». На командном ужине после заключительной игры Рафаэль Радикович отметил, что чемпионство — не только его заслуга, но и предыдущего тренерского штаба. Они плотно работали, когда он был помощником», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей
Эксклюзив
«Бо́льшая часть России — за «Краснодар»!» Экс-капитан «быков» в 37 лет взял первый трофей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android