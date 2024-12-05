Главный тренер «Зенита» Семак: Ерохин — пример для молодых футболистов

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о полузащитнике сине-бело-голубых Александре Ерохине.

«Ерохин — опытный игрок, который является примером для молодых футболистов. Он выкладывается на 100 процентов. Результаты, которые он показывает, абсолютно заслуженные. Спасибо ему большое за его работу», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 35-летний Александр Ерохин провёл 14 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету восемь игр, три гола и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.