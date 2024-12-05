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Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто из футболистов не сыграет в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто из футболистов не сыграет в матче с «Акроном»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов сине-бело-голубых не сыграет в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном», который состоится в эту субботу, 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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П1
X
П2

«Точно не сможет помочь Нуралы Алип. У него серьёзная травма. Главное — перелома нет. Но есть много других повреждений, которые могут осложнить восстановление. По Эраковичу примем решение сегодня-завтра. Он готовится в общей группе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.

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