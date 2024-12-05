Главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто из футболистов не сыграет в матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из футболистов сине-бело-голубых не сыграет в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном», который состоится в эту субботу, 7 декабря.

«Точно не сможет помочь Нуралы Алип. У него серьёзная травма. Главное — перелома нет. Но есть много других повреждений, которые могут осложнить восстановление. По Эраковичу примем решение сегодня-завтра. Он готовится в общей группе», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.