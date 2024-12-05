Сергей Семак: вряд ли Адамову можно предъявить претензии — нужно говорить об обороне
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре голкипера Дениса Адамова в матче 17-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).
МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
01 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Крылья Советов
Самара
1:0 Глушенков – 4' 1:1 Сергеев – 17' 1:2 Олейников – 18' 1:3 Сергеев – 28' 2:3 Алип – 72'
«Женя Латышонок начал тренироваться перед матчем с «Крыльями». К предстоящему матчу он готовится. Что касается Адамова, вряд ему можно предъявить претензии. Здесь, скорее, нужно говорить об обороне. Мы все ошибки разобрали. Просто помарки вратаря более заметны, чем ошибки защитников. Выигрывает и проигрывает вся команда. Здесь нет претензии к конкретным игрокам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
В субботу, 7 декабря, «Зенит» примет тольяттинский «Акрон».
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