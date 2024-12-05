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Александр Тарханов: ЦСКА нельзя проигрывать «Факелу» — команда совсем отстанет от лидеров

Александр Тарханов: ЦСКА нельзя проигрывать «Факелу» — команда совсем отстанет от лидеров
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся воронежский «Факел» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже 8 декабря. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Факел» — непростая команда, которая будет биться насмерть. Если брать по классу, ЦСКА будет сильнее, но воронежцы неплохо выглядят благодаря борьбе и самоотдаче. Армейцам нельзя проигрывать, иначе команда совсем далеко отстанет от лидеров в турнирной таблице», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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