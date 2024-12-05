Главный тренер «Зенита» Семак высказался о возможном возращении Ду Кейроса в команду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном возращении Ду Кейроса в стан сине-бело-голубых. Ранее «Гремио» досрочно остановил аренду футболиста.

«По Ду Кейросу пока ничего не решено, мы будем обсуждать это с нашим трансферным комитетом. Поедем на сборы. Там подумаем и решим, кто будет готовиться ко второй части чемпионата», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Полузащитник перешёл в санкт-петербургский клуб из «Коринтианса» летом 2023 года. В составе сине-бело-голубых Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.