Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с тольяттинским «Акроном». Игра состоится в субботу, 7 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

«Любая команда старается использовать лучшие качества своих футболистов. «Акрон» в том числе. Что касается рисунка игры, на этот вопрос даст ответ только сам матч. Он важен для обеих команд. Будем готовиться, чтобы добиться хорошего результата», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.