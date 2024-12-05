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Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Акроном»

Главный тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящем матче с «Акроном»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с тольяттинским «Акроном». Игра состоится в субботу, 7 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Любая команда старается использовать лучшие качества своих футболистов. «Акрон» в том числе. Что касается рисунка игры, на этот вопрос даст ответ только сам матч. Он важен для обеих команд. Будем готовиться, чтобы добиться хорошего результата», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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