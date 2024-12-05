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Защитник «Кайрата» Мартынович сравнил пробки в Краснодаре, Москве и Алма-Ате

Защитник «Кайрата» Мартынович сравнил пробки в Краснодаре, Москве и Алма-Ате
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Защитник «Кайрата» Александр Мартынович сравнил пробки на автомобильных дорогах в Краснодаре, Москве и Алма-Ате.

«Недолго привыкал к Казахстану. К чему привыкать? Алма-Ата — современный город, где есть всё для комфортного жилья. Никаких проблем нет — все разговаривают на русском языке и все меня понимают. Не было моментов в плане дискриминации. Все гостеприимные люди, всё супер. Всем, кто был в Алма-Ате, этот город нравится.

Это очень классный и современный город, в котором есть новая и старая половина с ветхими домами. Единственный минус — большие проблемы с пробками. Если чуть время не рассчитать, можно простоять прилично.

В Краснодаре очень жёсткий трафик. Мне кажется, даже хуже, чем в Москве. Но я уже привык», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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