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«Не извиняйся, брат». Беллингем — о результативной ошибке Вальверде в матче с «Атлетиком»

«Не извиняйся, брат». Беллингем — о результативной ошибке Вальверде в матче с «Атлетиком»
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поддержал партнёра по команде, хавбека Федерико Вальверде, который допустил результативную ошибку в матче 19-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» Бильбао.

Испания — Примера . 19-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Беренгер – 53'     1:1 Беллингем – 78'     2:1 Гурусета – 80'    

«Не нужно извиняться, брат. Мы побеждаем вместе и проигрываем вместе», — приводит слова Беллингема инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся в ночь с 5 на 6 декабря. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом (Испания). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Атлетика» Бильбао.

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