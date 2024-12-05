Дмитрий Булыкин допустил, что «Химки» могут обыграть «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между бело-голубыми и «Химками», который состоится в воскресенье, 8 декабря.

«Если защитники «Химок» будут играть с «Динамо» как с «Локомотивом», то вполне возможно, что химчане вновь одержат победу над московской командой. Но, конечно, «Динамо» должно обыгрывать «Химки», как и «Локомотив» должен был это сделать. Однако персональные ошибки и недонастрой команды привели к такому результату», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Динамо» после 17 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.