«Милан» представил ретроформу, посвящённую 125-летию клуба

Итальянский «Милан» на официальном сайте презентовал ретроформу, посвящённую 125-летию клуба. Команда впервые сыграет в новом комплекте 15 декабря в матче 16-го тура Серии А с «Дженоа».

«Новая форма, за которую проголосовали преданные болельщики «Милана» в ходе захватывающего соревнования, воплощает неподвластный времени стиль и дух миланизма, которые клуб отстаивает с момента своего основания в 1899 году.

Фото: ФК «Милан»

В честь дня основания клуба будет выпущено всего 1899 экземпляров этой футболки в ретростиле, каждая из которых будет иметь уникальный серийный номер и эксклюзивную упаковку — настоящий коллекционный предмет для преданных поклонников.

Дизайн в широкую полоску впервые появился на футболке «россонери» в 1950-х годах, а позже стал синонимом самых знаковых международных побед клуба, особенно начиная с конца 1980-х годов.

Значок, изображённый на комплекте, отдаёт дань уважения самой первой официальной эмблеме клуба, датируемой его основанием в 1899 году как Миланский футбольный и крикетный клуб. Эта дань традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс своё культурное наследие, основав клуб, прославляющий как футбол, так и крикет.

На внутренней стороне футболки изображён Дьяволетто (маленький дьявол), символ «Милана» 1980-х годов, сопровождаемый надписью AC Milan 125, знаменующей эту важную веху в истории клуба», — написано в заявлении «Милана».