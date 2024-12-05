Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Милан» представил ретроформу, посвящённую 125-летию клуба

«Милан» представил ретроформу, посвящённую 125-летию клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский «Милан» на официальном сайте презентовал ретроформу, посвящённую 125-летию клуба. Команда впервые сыграет в новом комплекте 15 декабря в матче 16-го тура Серии А с «Дженоа».

Италия — Серия А . 16-й тур
15 декабря 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Дженоа
Генуя
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Новая форма, за которую проголосовали преданные болельщики «Милана» в ходе захватывающего соревнования, воплощает неподвластный времени стиль и дух миланизма, которые клуб отстаивает с момента своего основания в 1899 году.

Фото: ФК «Милан»

В честь дня основания клуба будет выпущено всего 1899 экземпляров этой футболки в ретростиле, каждая из которых будет иметь уникальный серийный номер и эксклюзивную упаковку — настоящий коллекционный предмет для преданных поклонников.

Дизайн в широкую полоску впервые появился на футболке «россонери» в 1950-х годах, а позже стал синонимом самых знаковых международных побед клуба, особенно начиная с конца 1980-х годов.

Значок, изображённый на комплекте, отдаёт дань уважения самой первой официальной эмблеме клуба, датируемой его основанием в 1899 году как Миланский футбольный и крикетный клуб. Эта дань традициям отражает видение Герберта Килпина, который, будучи англичанином, привнёс своё культурное наследие, основав клуб, прославляющий как футбол, так и крикет.

На внутренней стороне футболки изображён Дьяволетто (маленький дьявол), символ «Милана» 1980-х годов, сопровождаемый надписью AC Milan 125, знаменующей эту важную веху в истории клуба», — написано в заявлении «Милана».

Фото: ФК «Милан»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android