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Спортдир «Торпедо» Ари: приоритет — молодые футболисты, но, может, поговорим и с Погба

Спортдир «Торпедо» Ари: приоритет — молодые футболисты, но, может, поговорим и с Погба
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Спортивный директор «Торпедо» Ари высказался о трансферных приоритетах московского клуба. Также он рассказал о перспективе приглашения Поля Погба.

«Главный наш приоритет — молодые футболисты. Сейчас в команде их много, и это желание руководства. Но моя задача — искать. Конечно, буду смотреть всех, кто свободен, и Погба в их числе. Возможно, придём к тому, что поговорим и с ним, пригласим в команду. Но всё зависит не только от меня, все решения принимаются совместно с президентом и остальным руководством. Нам нужна Премьер-Лига как итог нашей работы в следующие полгода», — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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