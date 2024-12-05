Кассьерра ответил, повлияло ли поражение от «Крыльев» на игроков «Зенита»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о влиянии на команду поражения в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». «Зенит» проиграл дома со счётом 2:3. В субботу, 7 декабря, сине-бело-голубые на своём поле встретятся с тольяттинским «Акроном».

«Добавило ли поражение мотивации? Был сложный матч, мы прекрасно понимаем, что упустили возможность победить в домашних стенах, порадовать болельщиков. Но это уже прошлое, сейчас — важная игра впереди, мы очень хорошо проводим эту тренировочную неделю, максимально настроены на то, чтобы в субботу порадовать болельщиков и победить в заключительном матче этого года», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 17 матчей.