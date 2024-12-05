Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кассьерра ответил, повлияло ли поражение от «Крыльев» на игроков «Зенита»

Кассьерра ответил, повлияло ли поражение от «Крыльев» на игроков «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о влиянии на команду поражения в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». «Зенит» проиграл дома со счётом 2:3. В субботу, 7 декабря, сине-бело-голубые на своём поле встретятся с тольяттинским «Акроном».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Добавило ли поражение мотивации? Был сложный матч, мы прекрасно понимаем, что упустили возможность победить в домашних стенах, порадовать болельщиков. Но это уже прошлое, сейчас — важная игра впереди, мы очень хорошо проводим эту тренировочную неделю, максимально настроены на то, чтобы в субботу порадовать болельщиков и победить в заключительном матче этого года», — приводит слова Кассьерры официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 39 очков за 17 матчей.

Материалы по теме
Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео
Сергеев «казнил» «Зенит» дублем! «Крылья» ждали этой победы девять лет. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android