Футболист «Пари НН» Босельи приехал на заседание КДК РФС

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Хуан Босельи приехал на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, передаёт корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, в начале второго тайма игры 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Ростовом» Босельи наступил шипами на голень полузащитнику жёлто-синих Данилу Глебову и был удалён с поля. Матч завершился победой Валерия Карпина со счётом 4:0.

По состоянию на сегодняшний день «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков по результатам 17 матчей.