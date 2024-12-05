Александр Гришин: Аббос Файзуллаев достоин перехода в «Монако»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил вероятность перехода полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева во французский «Монако».

«Если у ЦСКА есть предложение по Файзуллаеву от «Монако», то это хорошо. Я всегда говорю, что только Файзуллаев и руководство клуба знают об этом и могут договариваться о каких-то преференциях. Файзуллаев — один из лидеров ЦСКА в атаке, поэтому он достоин перехода в «Монако». Не просто так Аббос завоевал награду лучшего молодого футболиста Азии 2024 года. Думаю, он ещё выиграет награду лучшему игроку Узбекистана в этом году. Там не так много хороших игроков», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.