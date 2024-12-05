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Мартынович: не так много легионеров хорошего уровня сегодня готовы ехать в Россию

Мартынович: не так много легионеров хорошего уровня сегодня готовы ехать в Россию
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Экс-футболист ряда клубов РПЛ Александр Мартынович высказался о сложностях подписания легионеров в условиях международного отстранения.

«На мой взгляд, когда были еврокубки и приезжали хорошие легионеры, было много претендентов на высокие места. Даже с четвёртого-пятого мест попадали в еврокубки, поэтому борьба зачастую шла до последнего тура. Мы не говорим о золотых медалях, но еврокубки были большим стимулом. А сейчас с этим сложнее. Все ждут, когда всё встанет на свои места и российские клубы снова смогут играть в еврокубках.

Не сказал бы, что РПЛ деградирует без еврокубков. Раньше было больше мотивации у руководителей клубов, стимул попасть в еврокубки. Не так уж много легионеров хорошего уровня готовы ехать в Россию, а когда ещё и нет еврокубков, селекционерам работать ещё сложнее», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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