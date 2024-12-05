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Тарханов: не думаю, что у «Краснодара» и «Локо» спад, клубы просто провели неудачные игры

Тарханов: не думаю, что у «Краснодара» и «Локо» спад, клубы просто провели неудачные игры
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Встреча состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не думаю, что у «Краснодара» и «Локомотива» большой спад, — команды просто провели неудачные игры. Но это было ожидаемо от железнодорожников, ведь у них молодая команда и не хватило силёнок. Хотя даже московское «Динамо» играло слабо с «Ахматом». Наверное, футболисты готовятся к отпуску и относятся к себе не так, как нужно. У «Спартака» был мощнейший настрой, а у «Краснодара» — так себе. Но «быки» соберутся после поражения и будут иметь преимущество в предстоящем матче, ведь играют дома», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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