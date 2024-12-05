Тарханов: не думаю, что у «Краснодара» и «Локо» спад, клубы просто провели неудачные игры

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Встреча состоится 8 декабря.

«Не думаю, что у «Краснодара» и «Локомотива» большой спад, — команды просто провели неудачные игры. Но это было ожидаемо от железнодорожников, ведь у них молодая команда и не хватило силёнок. Хотя даже московское «Динамо» играло слабо с «Ахматом». Наверное, футболисты готовятся к отпуску и относятся к себе не так, как нужно. У «Спартака» был мощнейший настрой, а у «Краснодара» — так себе. Но «быки» соберутся после поражения и будут иметь преимущество в предстоящем матче, ведь играют дома», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.