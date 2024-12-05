Григорян раскрыл главный навык нападающего «Спартака» Угальде

Известный российский специалист Александр Григорян отметил умение нападающего «Спартака» Манфреда Угальде грамотно открываться.

«Он владеет всеми видами открываний. Благодаря манёвренности сам навык открываний возведён у него в искусство. С его габаритами, плюс он взрывной. В этом году с таким «Спартаком», который мы видим пять‑шесть туров, раскрылись его способности. А дальше пресловутая уверенность в своих силах, которая крайне важна во всех видах спорта, особенно в футболе», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в недавнем матче красно-белых с «Краснодаром», который проходил в рамках 17-го тура РПЛ, установил статистическое достижение. Манфред стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трёх играх подряд. Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.