Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян раскрыл главный навык нападающего «Спартака» Угальде

Григорян раскрыл главный навык нападающего «Спартака» Угальде
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Александр Григорян отметил умение нападающего «Спартака» Манфреда Угальде грамотно открываться.

«Он владеет всеми видами открываний. Благодаря манёвренности сам навык открываний возведён у него в искусство. С его габаритами, плюс он взрывной. В этом году с таким «Спартаком», который мы видим пять‑шесть туров, раскрылись его способности. А дальше пресловутая уверенность в своих силах, которая крайне важна во всех видах спорта, особенно в футболе», — заявил Григорян в эфире «Матч ТВ».

Напомним, нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде, оформивший дубль в недавнем матче красно-белых с «Краснодаром», который проходил в рамках 17-го тура РПЛ, установил статистическое достижение. Манфред стал первым игроком в истории чемпионатов России, который смог забить восемь голов в трёх играх подряд. Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Манфред Угальде заявил, что оправдал свой трансфер в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android