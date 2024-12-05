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Мартынович: жду не дождусь, когда поймут, что Сафонову надо давать больше шансов в «ПСЖ»

Мартынович: жду не дождусь, когда поймут, что Сафонову надо давать больше шансов в «ПСЖ»
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Бывший капитан «Краснодара» Александр Мартынович высказался о положении экс-вратаря «быков» Матвея Сафонова во французском «Пари Сен-Жермен».

«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» не удивил. Матвей — очень хороший вратарь, и с его подходом можно добиться больших высот. У него есть отличные качества в плане менталитета и психологии. Он готов играть на высоком уровне. Желаю ему удачи. Жду не дождусь, когда все поймут, что ему надо давать больше шансов. Это очень перспективный вратарь. Мы все надеемся, что он станет первым номером «ПСЖ», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

25-летний Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» в июне 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 20 млн. Ранее Сафонов подвергся критике во французских СМИ из-за ошибки в матче Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). Именно после оплошности Матвея немцы забили единственный гол в матче. Всего Сафонов провёл за «ПСЖ» 6 матчей, в которых пропустил 3 гола.

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