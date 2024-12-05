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Булыкин: Дзюба с «Зенитом» захочет проявить себя — он будет играть с удвоенной энергией

Булыкин: Дзюба с «Зенитом» захочет проявить себя — он будет играть с удвоенной энергией
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Бывший футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Акрон». Встреча состоится 7 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2024, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Честно говоря, «Зенит» должен обыгрывать все команды, если клуб собирается становиться чемпионами. Питерцы должны обыгрывать «Акрон» с преимуществом и уходить на зимний перерыв на первом месте. Последний тур покажет, на что претендуют команды в РПЛ.

Естественно, есть «правило бывших» — все футболисты выступают против бывших клубов с удвоенной энергией. У «Акрона» будет не так много шансов в матче с «Зенитом», поэтому посмотрим, как Дзюбе удастся проявить себя. Но 100 процентов Артём захочет проявить себя хорошо — он будет играть с удвоенной энергией», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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