Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» очень разочаровывает

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался по итогам матча 14-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и лондонским «Арсеналом».

«Я разочарован, я очень разочарован «Манчестер Юнайтед». Думаю, игроки были не в своей тарелке. «Арсеналу» было слишком легко играть с таким «Юнайтед». Первый тайм был неплох, но я ожидал большего», — приводит слова Кина британское онлайн-издание Mirror.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоялся накануне, 4 декабря. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой «канониров» со счётом 2:0. На данный момент лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 14 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 19 очков.