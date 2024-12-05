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Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» очень разочаровывает

Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» очень разочаровывает
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин высказался по итогам матча 14-го тура английской Премьер-лиги между «красными дьяволами» и лондонским «Арсеналом».

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
04 декабря 2024, среда. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Тимбер – 54'     2:0 Салиба – 73'    

«Я разочарован, я очень разочарован «Манчестер Юнайтед». Думаю, игроки были не в своей тарелке. «Арсеналу» было слишком легко играть с таким «Юнайтед». Первый тайм был неплох, но я ожидал большего», — приводит слова Кина британское онлайн-издание Mirror.

Матч между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» состоялся накануне, 4 декабря. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершилась уверенной победой «канониров» со счётом 2:0. На данный момент лондонский «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2024/2025. Команда набрала 28 очков за 14 матчей. «Манчестер Юнайтед» находится на 11-й строчке, имея в своём активе 19 очков.

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