Пивоваров: Тюкавин должен держать планку и поднимать еë выше

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о нападающем бело-голубых Константине Тюкавине.

«Он в прошлом сезоне уже выиграл эту награду. Константин должен держать планку и поднимать её выше. Желаю ему только успехов в этом. Но, опять же, о чём я говорил ему неоднократно: индивидуальная награда — замечательно, прекрасно, мы всегда это ценим, потому что развивается образ футболиста, он становится более популярным. Но для «Динамо» важны командные достижения.

Конечно, в этом плане прошлый сезон для нас стал разочарованием. Мы были в шаге от исторического достижения, имели самые лучшие шансы в последнем туре. Но не смогли этот шаг сделать. Поэтому все наши мысли связаны с коллективными успехами «Динамо» прежде всего», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.