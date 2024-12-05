Пивоваров: «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые на замешаны ни в каких коррупционных схемах.

— Следите ли вы за коррупционным скандалом вокруг «Крыльев Советов»? Чем это может грозить российскому футболу? Можете ли вы сказать, что «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах?

— Последний вопрос звучит обидно и даже оскорбительно. Конечно, не замешано. Теперь отвечу по поводу того, что происходит. Мы видим, что на данном этапе медийная составляющая преобладает. Растёт количество охватов, цитируемость. Всë это происходит за счёт определëнного ущерба, который наносится российскому футболу. Если факты будут подтверждены и всë будет доведено до конца, а виновные будут наказаны — это здорово. Если же история приведëт исключительно к росту медийности отдельных официальных лиц, то это вряд ли можно одобрить, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.