Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пивоваров: «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах

Пивоваров: «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что бело-голубые на замешаны ни в каких коррупционных схемах.

— Следите ли вы за коррупционным скандалом вокруг «Крыльев Советов»? Чем это может грозить российскому футболу? Можете ли вы сказать, что «Динамо» не замешано ни в каких коррупционных схемах?
— Последний вопрос звучит обидно и даже оскорбительно. Конечно, не замешано. Теперь отвечу по поводу того, что происходит. Мы видим, что на данном этапе медийная составляющая преобладает. Растёт количество охватов, цитируемость. Всë это происходит за счёт определëнного ущерба, который наносится российскому футболу. Если факты будут подтверждены и всë будет доведено до конца, а виновные будут наказаны — это здорово. Если же история приведëт исключительно к росту медийности отдельных официальных лиц, то это вряд ли можно одобрить, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«За базар отвечу». Федорищев пообещал, что доведёт до конца дело о коррупции в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android