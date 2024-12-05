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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: агенты считают игроков своими собственными активами

Гендиректор «Динамо» Пивоваров: агенты считают игроков своими собственными активами
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о работе агентов в российском футболе.

«Думаю, у всех клубов и их менеджеров могут возникать проблемы с агентами в переговорах. Зачастую проблемы выражаются в том, что агенты считают игроков своими собственными активами. Как будто игроки находятся у клубов в аренде, если выражаться футбольным языком. Хотя клубы содержат академии, воспитывают игроков с шести-семи лет. Почему продление футболиста стоит, по мнению агента, условно, миллион? Почему это их актив, а не клуба? Система переходов и продлений, на наш взгляд, нуждается в совершенствовании — в сторону большей защиты интересов клубов перед этими субъектами футбола.

При этом, конечно, роль агентов нельзя отрицать. Зачастую они заполняют те пустые пространства, которые не заполнил клуб или окружение футболиста. Они в чём-то помогают, завоёвывая тем самым доверие игроков. От этого получают такие возможности, которые мы не всегда считаем справедливыми. Ведь основные инвестиции сделаны клубом. Клубы вкладываются в академии, платят зарплату тренерам, строят или арендуют инфраструктуру, предоставляют экипировку и так далее», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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