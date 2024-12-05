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Пивоваров сообщил, что в «Динамо» снизилось количество игроков агента Андреева

Пивоваров сообщил, что в «Динамо» снизилось количество игроков агента Андреева
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, что в московском клубе снизилось количество футболистов агента Павла Андреева.

«Количество футболистов Павла Андреева в «Динамо» сильно сократилось за последние годы. Возможно, это связано с неким подходом, который выработан у нас в менеджменте. Детально мне бы не хотелось комментировать деятельность этого агента. Но если вы посмотрите на количество сделок, их регулярность и масштабность, вы можете понять, что агент довольно активен и обладает, в его понимании, большим количеством футбольных активов», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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