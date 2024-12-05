«Будем только рады». Тюкавин — о возможном переходе Данила Глебова в «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о возможном трансфере полузащитника «Ростова» Данила Глебова в московский клуб. Ранее сообщалось, что в услугах Глебова также заинтересован «Спартак».

— Идёт разговор о Глебове в «Динамо». Он бы усилил команду?

— Наверное, да. Посмотрим. Одно дело играть в «Ростове», другое — в команде, которая борется за топ-3. Если Глебов придёт к нам, будем только рады, — приводит слова Тюкавина «РБ Спорт».

Московское «Динамо» после 17 туров Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате России санкт-петербургский «Зенит», опережающий идущий следом «Краснодар» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Спартак».