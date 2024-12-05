Гендиректор «Динамо»: наш рынок изолирован, мало у кого в РПЛ есть агенты-иностранцы

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о влиянии российских агентов на внутренний футбольный рынок.

«Думаю, что не открою каких-то больших секретов — российский рынок изолирован. Вряд ли вы вспомните многих российских игроков, по крайней мере из тех, кто играет в РПЛ, у кого есть иностранные агенты. Поэтому в том числе обсуждается вопрос об изменении или приостановке положений агентского регламента. Хотя в России мало пересечений. Вот был иностранный агент у Чалова — нападающий уехал за границу. Сейчас, когда мы говорим о трансферах российских игроков, у 99,9 процента — российские агенты», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.