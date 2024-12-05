В «Динамо» рассказали о взаимоотношениях со спонсорами на фоне заявлений Федорищева

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о взаимоотношениях со спонсорами на фоне заявлений губернатора Саратовский области Вячеслава Федорищева о коррупции.

«Взаимоотношения со спонсорами — наша коммерческая тайна. Как вы видите, «Динамо» активно в этом отношении, придерживается определённых коммерческих и сервисных подходов. На наш взгляд, «Динамо» взаимодействует со спонсорами довольно успешно. В ближайшем будущем, например, объявим об ещё одном крупном соглашении. Но речь о другом — о финансировании от государственных корпораций. Этот вопрос вынесен в качестве поручения на Госсовете. Думаю, что в том числе об этом был комментарий про спонсоров», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.