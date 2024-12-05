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Пивоваров — о ситуации с «Крыльями»: проблему надо лечить, если она идентифицирована

Пивоваров — о ситуации с «Крыльями»: проблему надо лечить, если она идентифицирована
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о коррупционном скандале вокруг самарских «Крыльев Советов».

«Вопрос о заявлении Федорищева рассматривался на общем собрании на прошлой неделе. Лига выпустила заявление, обратилась к губернатору. Мы — один из клубов, выразили свою позицию, но не можем говорить за всю РПЛ.

Однако клубы не были названы, кроме одного. Если есть 10 клубов — их надо перечислить, представить факты и начать расследование. Это было бы следующим правильным шагом, если мы хотим добиться каких-то реальных достижений, а не просто повышения рейтинга цитируемости, согласны?

Наше футбольное сообщество довольно ограниченное, небольшое. Думаю, не на нашу аудиторию делаются все эти заявления. Или в основном не на нашу. Больше — для общественности.

Если факты есть, их необходимо расследовать, устанавливать виновных и принимать самые строгие меры. Одно дело — разговоры о том, что что-то где-то есть. Другое — реальные факты. Если проблема идентифицирована в футболе, её надо лечить. Не пиариться за счет неё, а лечить. Если в этом необходима поддержка, мы готовы её оказывать», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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