В «Динамо» высказались о планах на зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о планах бело-голубых на зимнее трансферное окно — 2025. По словам Пивоварова, в руководстве клуба понимают, какие позиции нужно усилить этой зимой.

«Мы знаем, какие позиции нам необходимо усилить. Я думаю, вам тоже это понятно, когда вы смотрите футбольные матчи «Динамо». Естественно, мы планируем точечное усиление», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка.