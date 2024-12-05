Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» высказались о планах на зимнее трансферное окно

В «Динамо» высказались о планах на зимнее трансферное окно
Комментарии

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о планах бело-голубых на зимнее трансферное окно — 2025. По словам Пивоварова, в руководстве клуба понимают, какие позиции нужно усилить этой зимой.

«Мы знаем, какие позиции нам необходимо усилить. Я думаю, вам тоже это понятно, когда вы смотрите футбольные матчи «Динамо». Естественно, мы планируем точечное усиление», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка.

Материалы по теме
«Будем только рады». Тюкавин — о возможном переходе Данила Глебова в «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android