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Экс-защитник «Краснодара» Мартынович: как выглядят иностранцы, так и выглядит весь «Зенит»

Экс-защитник «Краснодара» Мартынович: как выглядят иностранцы, так и выглядит весь «Зенит»
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Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович высказался о ситуации в «Зените». Он предположил, что у команды был небольшой спад в последнее время. Футболист отметил качество состава сине-бело-голубых, которое напрямую зависит от уровня легионеров.

«Не знаю, что происходит внутри «Зенита». Может, у команды просто был небольшой спад. В любом случае в «Зените» есть качественные легионеры, которые делают основной результат. Как выглядят иностранцы, так и выглядит весь «Зенит», — сказал Мартынович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд. Сейчас команда также лидирует в РПЛ.

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