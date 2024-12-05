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В «Динамо» не исключили гипотетический переход кого-то из лидеров команды в «Зенит»

В «Динамо» не исключили гипотетический переход кого-то из лидеров команды в «Зенит»
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил гипотетический переход кого-то из лидеров команды Марцела Лички в санкт-петербургский «Зенит».

— «Локомотив» открыто заявил, что их лидеры не продаются в «Зенит». Можете ли вы так сказать про лидеров «Динамо»?
— При этом игрок «Локомотива» перешёл в «Зенит» этим летом. Наша трансферная политика не отталкивается и не зависит от интересов «Зенита». Мы в своей работе руководствуемся интересами «Динамо». Если какое-то конкретное предложение будет полностью устраивать наш клуб и игрока, в принципе, такое возможно, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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