В «Динамо» не исключили гипотетический переход кого-то из лидеров команды в «Зенит»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не исключил гипотетический переход кого-то из лидеров команды Марцела Лички в санкт-петербургский «Зенит».

— «Локомотив» открыто заявил, что их лидеры не продаются в «Зенит». Можете ли вы так сказать про лидеров «Динамо»?

— При этом игрок «Локомотива» перешёл в «Зенит» этим летом. Наша трансферная политика не отталкивается и не зависит от интересов «Зенита». Мы в своей работе руководствуемся интересами «Динамо». Если какое-то конкретное предложение будет полностью устраивать наш клуб и игрока, в принципе, такое возможно, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.