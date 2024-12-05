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Черчесов: Тюкавин не должен отвлекаться на экспертов, которые его куда-то отправляют

Черчесов: Тюкавин не должен отвлекаться на экспертов, которые его куда-то отправляют
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Известный российский тренер Станислав Черчесов дал совет форварду «Динамо» Константину Тюкавину. Он порекомендовал не отвлекаться на мнения журналистов и экспертов, которые регулярно «сватают» его в Европу.

— Тюкавин — следующий россиянин, который уедет в Европу?
— Я не знаю, почему вы его отправляете куда-то. По заказу ничего не бывает. Самое главное, чтобы он каждый год поддерживал и проявлял стабильно своё мастерство. А всё остальное придёт само собой. Я не думаю, что он должен отвлекаться на журналистов или экспертов, которые отправляют его куда-то, — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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