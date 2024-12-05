В «Динамо» рассказали, как снижение курса рубля отражается на клубе

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как снижение курса рубля отражается на московском клубе. По словам Пивоварова, руководство бело-голубых держит ситуацию под контролем.

— Курс рубля ослаб. Насколько это сказывается на «Динамо»?

— Мы помним, когда курс был и 50, и 120. Для того, чтобы хеджировать эти риски, существуют определённые юридические и финансовые инструменты. Мы ими пользуемся. Всё под контролем, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 17 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона московское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Марцела Лички набрала 32 очка.