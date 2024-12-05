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Игнатьев: для молодых игроков «Локо» место в РПЛ в новинку, нужно вкладывать максимум

Игнатьев: для молодых игроков «Локо» место в РПЛ в новинку, нужно вкладывать максимум
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Российский тренер Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 18-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Локомотив». Встреча состоится 8 декабря.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В матче «Краснодар» — «Локомотив» стоит ждать самой боевой игры. Футболисты находятся в предвкушении очень важного матча для них — они будут делать всё возможное, чтобы добиться победы. А чтобы добиться победы, нужно приложить максимум усилий. Та из команд, которая не выйдет на этот уровень, проиграет. Но это дело в какой-то случайности. Эти клубы держат в уме турнирную таблицу и будут делать всё, чтобы наступить на пятки своему соседу.

Домашнее поле будет помогать «Краснодару», но не настолько, чтобы на это делать упор. Фанаты хорошо болеют за «Краснодар» — приходит много зрителей, но самое главное — это игра. Мы же видели много матчей, когда «Локомотив» одерживал победу и выходил на свой уровень. Сейчас железнодорожники не в лучшем физическом и психологическом состояниях. Молодые ребята физически подустали, ведь они не так много находятся в РПЛ. А также для них в новинку их турнирное положение. Чтобы удержать его, нужно вкладывать максимум, а не просто играть в футбол. Команде нужна пауза, чтобы выйти на свой уровень. А один матч можно сыграть на морально-волевых», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Турнирная таблица РПЛ
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