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Пивоваров: Дюков — сильный кандидат на пост президента РФС

Пивоваров: Дюков — сильный кандидат на пост президента РФС
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

«Александр Валерьевич Дюков — сильный кандидат. И у него сильная команда. Думаю, это позитивная новость для всего российского футбола», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, очередные выборы президента РФС состоятся 2 февраля 2025 года. Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, а спустя два года единогласным решением переизбран на новый срок.

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