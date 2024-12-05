Пивоваров: Дюков — сильный кандидат на пост президента РФС

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о президенте Российского футбольного союза Александре Дюкове.

«Александр Валерьевич Дюков — сильный кандидат. И у него сильная команда. Думаю, это позитивная новость для всего российского футбола», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, очередные выборы президента РФС состоятся 2 февраля 2025 года. Действующим президентом Российского футбольного союза является Александр Дюков. Он был избран на этот пост в феврале 2019-го, а спустя два года единогласным решением переизбран на новый срок.