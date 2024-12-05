В «Динамо» предложили усовершенствовать формат Кубка России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров предложил усовершенствовать формат Фонбет Кубка России.

— В Кубке вам играть против ЦСКА. Не надоело встречаться с одними и теми же соперниками? Может быть, пролоббировать возвращение…

— Возвращение еврокубков? Конечно! Но это вопрос, к сожалению, не ко мне.

— Вас устраивает нынешний формат Кубка России?

— Есть элементы, которые на основе полученного опыта показали определённый потенциал к улучшению. Это прежде всего касается, наверное, групповой стадии. Давайте вспомним, как развивались события. Идея создания Кубка лиги — турнира только между клубами РПЛ — заключалась в том, чтобы появилось ещё одно большое соревнование, где все бы играли примерно до конца апреля, заполняя появившиеся паузы в календаре. А прежний Кубок России имел другой формат: клубы РПЛ приезжали к «маленьким клубам» в гости. Задача была в том числе популяризация футбола. В итоге смена формата Кубка вызвала критику у тех, кто оказался в Пути регионов и у кого мало шансов выйти в весеннюю часть и встретиться с клубами РПЛ. Объединение двух идей, Кубка лиги и Кубка России, действительно несло в себе определённые риски.

Что касается формата Кубка — очень надеюсь, что вернутся еврокубки на следующий цикл и паузы заполнятся матчами международных соревнований. Если же этого не произойдёт, то надо думать прежде всего о совершенствовании групповой стадии. Насколько матчи конкурентны, не слишком ли их много и так далее. Или не слишком ли много команд выходит в следующую стадию, — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.