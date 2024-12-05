Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Динамо» высказались о возможном возвращении на международную арену в 2025 году

В «Динамо» высказались о возможном возвращении на международную арену в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном возвращении на международную арену в 2025 году. С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.

«Вопрос не только в еврокубках. Вопрос в том, что нам сложно в принципе играть товарищеские матчи с командами из недружественных или даже нейтральных государств. Хотелось бы снять хотя бы этот барьер. Идей много.

Вы же видите, российские клубы приглашают иностранные команды или ездят к ним, и даже проводят международные турниры. Мы тоже это делали, организовав BetBoom Братский кубок с участием сербских клубов, хотим продолжать эту практику. Но на данный момент много ограничений в связи с геополитической ситуацией. Для развития футбола это, конечно, нехорошо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
«Никакой гегемонии не вижу». Тюкавин — о «Зените» в этом сезоне РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android