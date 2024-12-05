В «Динамо» высказались о возможном возвращении на международную арену в 2025 году

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался о возможном возвращении на международную арену в 2025 году. С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.

«Вопрос не только в еврокубках. Вопрос в том, что нам сложно в принципе играть товарищеские матчи с командами из недружественных или даже нейтральных государств. Хотелось бы снять хотя бы этот барьер. Идей много.

Вы же видите, российские клубы приглашают иностранные команды или ездят к ним, и даже проводят международные турниры. Мы тоже это делали, организовав BetBoom Братский кубок с участием сербских клубов, хотим продолжать эту практику. Но на данный момент много ограничений в связи с геополитической ситуацией. Для развития футбола это, конечно, нехорошо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.